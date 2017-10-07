Вторая мама, наставник, друг — какую только роль не играют учителя в жизни каждого ребенка. 5 октября педагоги отмечали свой профессиональный праздник. В честь этого о сложности работы, будущем образования и современных детях редакция Amic.ru поговорила с тремя работниками школ Алтайского края, для которых выбранный путь — это настоящее призвание.

Свою педагогическую деятельность Елена Артемихина начала в 1989-м. А в 1996 году стала учителем изобразительного искусства в Мамонтовской средней общеобразовательной школе. О выборе своем она ни разу не пожалела, говорит, что правильность его поняла еще в институте. Ясно это было и всем вокруг, даже строгому жюри районного и краевого конкурсов "Учитель года", где Елена заняла первые места. И это не единственные ее награды — за плечами победы в приоритетном национальном проекте "Образование" в 2008 и 2014 годах.

Об участии в профессиональных конкурсах она вспоминает с восхищением — все-таки это очень полезный для педагога опыт.

"Это было похоже на праздник, праздник педагогического мастерства, где каждый нашел себе единомышленников и новых друзей, смог раскрыть свой творческий потенциал и обменяться опытом. Потрясало разнообразие увлечений педагогов, многогранность их талантов. На конкурсе царила атмосфера не соперничества, а сотрудничества. Конкурс – мощный стимул для продолжения самообразования, поиска эффективных подходов к обучению, возможность оторваться от привычного течения жизни, проверить себя на прочность. В профессиональном становлении важна привычка к постоянному самоанализу, не менее важна и оценка со стороны уже состоявшихся профессионалов", — делится впечатлениями педагог.

Современные школьники

За свои 28 лет стажа Елена успела поработать с разными поколениями школьников. К нынешним ученикам относится с пониманием, а самое главное — уверенно говорит о том, что человеческие ценности со временем не меняются и современные дети такие же добрые, отзывчивые и искренние.

"Современные дети — это те дети, которые соответствуют своему времени. Нынешние дети живут в широком информационном поле, уверены в себе: они всегда с азартом высказывают свою точку зрения по тому или иному вопросу, вступают в дискуссии", — объясняет учитель.

Кто идет в учителя?

Своих коллег Елена Артемихина очень уважает, по ее мнению, несмотря на то, что меняются поколения, ответ на вопрос "Каким должен быть учитель?" остается неизменным — педагогом может быть только тот, для кого это призвание.

"Учителем может работать тот, кто влюблен в свою профессию, кто любит детей и умеет быть терпеливым. Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий педагог уже является профессионалом. Ему предстоит определенный путь профессионального становления", — считает она.

Как меняется образование

На вопрос, как поменялась система обучения, если сравнивать то, что было в СССР и сейчас, Елена говорит, что образование в России во все времена было самым лучшим и знания детям давались фундаментальные. Конечно, школа изменилась, но в лучшую сторону, так, по мнению педагога, появился новый Федеральный государственный стандарт, акцентирующий внимание не на предметный, а на личностный результат ученика.

"Самостоятельной работе на уроке отводится больше времени, чем ранее, причем характер ее стал исследовательским, творческим, продуктивным. Учащиеся выполняют задания и учатся формулировать учебные задачи, зная цель своей деятельности. А учитель при этом формирует у учеников навыки самоконтроля и самооценки. Мой выбор – практическая, гибкая, интегрированная система работы с детьми, направленная на духовное развитие ребёнка", — говорит педагог.

Положительно отразилось на развитии школы и развитие технологий, которые помогают понять, насколько эфективен образовательный процес и помочь правильно сформировать у ребенка положительную мотивацию.

"Известно, что учитель сейчас не столько наставник, не столько человек, который передает знания, он скорее учит и направляет. Мне близка точка зрения нашего президента. В нашей стране всегда было и будет качественное образование, где важную роль занимает и будет занимать воспитание молодого поколения", — заключает собеседница.