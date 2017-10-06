Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

В седьмой раз в Алтайском крае проходит региональный этап всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России".

В этом году жюри предстоит определить победителей в номинациях "Открытие года", "Производство года", "Работодатель года" и "Социальный бизнес года". Еще одна — специальная номинация "Личный вклад года". Победителем в ней станет человек, внесший наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства.

Секрет успешного бизнеса

С открытием конкурса ребят поздравила начальник отдела политики и молодежных программ управления спорта и молодежной политики Алтайского края Лариса Кучковская. Выступил на открытии и совладелец федерального агентства "Альянс+" Виталий Лажинцев. Еще два года назад он сам был участником конкурса, затем стал его партнером, а сегодня уже вошел в состав жюри.

"Успех предпринимателя строится на трех китах. Первое — это профессионализм в той сфере, в которой вы работаете. Совершенствуетесь до тех пор, пока не станете уникальным профессионалом. Нужно отличаться от других специалистов на рынке. Второе — производительность труда и личная эффективность, начиная от скорочтения, слепой печати и до усвоения больших объемов информации, ее анализа. Третье — налаживание круга контактов и укрепление связей по всему миру, сейчас для этого нет препятствий. Вы справитесь", — дал напутствие бизнесмен.

После торжественного открытия в первый день "Молодого предпринимателя" традиционно начинаются образовательные программы. В этом году тренинг по социальному предпринимательству провел московский эксперт Денис Богатов.

Во второй день молодые предприниматели презентуют бизнес-проекты. В этом году за звание победителя конкурса борются 34 начинающих бизнесмена из Барнаула, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, Рубцовска, Крутихинского, Кытмановского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Рубцовского районов. И всем им нет еще и 30 лет.

Участник конкурса Алексей Попов

Уникальная алтайская продукция

Один из ярких участников – барнаулец Алексей Попов. На "Молодого предпринимателя" он пришел с проектом по производству натуральных колбас горячего копчения, который он реализует вместе с другом. В качестве сырья на производстве используют свинину, птицу, говядину.

"Мы изготавливаем полностью натуральную продукцию. Сотрудничаем с фермерскими магазинами и оптовиками. В настоящее время ведем разработку рецептуры колбасы из индейки, которая еще не представлена на рынке. Наша цель — расширение ассортимента и приобретение оборудования для производства", — рассказывает Алексей.

В планах 29-летнего предпринимателя запустить второй проект: производство натуральных вин, медовухи, шампанского. Все это на основе натурального алтайского меда. Второй год этот проект проходит стадию опытов. Вино готовят по традициям XVIII века, в дубовых бочках.

Алексей отмечает, что важно соблюсти температурный режим и сложный технологический цикл. Молодой человек пришел к выводу, что лучшее вино получается из меда липового цвета, разнотравья, белого клевера. А, например, горчичный мед для этого производства не подходит — он уничтожает вкус вина.

"В розницу бутылочка вина из меда из разнотравья будет стоить в пределах 500 рублей. Дорогие вина получаются из липы и белого клевера. Это самый дорогой мед, который можно купить на рынке, но он и самый высококачественный. Алтайские виноделы оценили мою разработку — это первое вино, которое не содержит спирта", — рассказал Алексей.

Бизнес-тренер Денис Богатов

Параллельно бизнесмен обсуждает с инвесторами реализацию проекта по изготовлению медового пива. На Международном молодежном управленческом форуме "Алтай. Точки Роста. — АТР" Алексей сумел заинтересовать своим проектом инвесторов, которые планируют строительство одного из крупнейших в регионе заводов по производству крафтового пива.

Ребятам дадут возможность выпустить пробную партию, и если участников бизнес-тандема все утроит, откроют линию по производству медового пива.

"Медовое пиво не сладит, как многие думают. На самом деле оно легкое, со вкусом приятной горечи, с кремовым оттенком. Его крепость составляет 5-7 %", — рассказал собеседник.

Инновационный сервисный центр

Знакомимся с другой участницей конкурса Вероникой Еременко. В декабре 2016 года девушка зарегистрировала ИП и открыла в Барнауле центр по ремонту оргтехники. Ну и что такого, подумаете вы. Да таких центров в городе сотни! Но центр Виктории смело можно назвать инновационным, а отличается он применением 3D-печати.

"Например, в стареньких принтерах или ноутбуках частенько ломаются какие-то детали. Купить сейчас запчасти на устаревшие модели очень сложно. Чтобы решить эту проблему, я приобрела 3D-принтер, который печатает из пластика любые детали", — рассказывает участница номинации "Открытие года".

Детские путешествия

Второй год подряд в конкурсе участвует Дарья Липовик. В прошлом году девушка стала алтайским "Открытием года". На этот раз она заявилась в номинации "Социальный бизнес года".

Ее туристическое агентство "Азбука Путешествий" специализируется на организации детского отдыха. Свой путь в бизнес девушка начала еще в 18 лет, будучи студенткой первого курса. Так получилось, что знакомый родителей приобрел новый двухэтажный автобус, а вот какое найти ему применение, не мог определиться.

Участница конкурса Дарья Липовик

Тогда Дарья решила предложить учителям из родной школы организовать поездку для учеников в Новосибирский театр оперы и балета на "Лебединое озеро" и центр японской культуры "Сибирь Хоккайдо". Дальше были многочисленные экскурсии, поездки, а в 2015 году Липовик зарегистрировала свое ИП. Наибольшим спросом пользуются профориентационные экскурсии. Посещают их не только дети, но и студенты. Для дошкольников организуются экскурсии по достопримечательностям Барнаула.

"Проводим поездки на заводы по производству воды, керамики, кондитерскую фабрику, маслосырзавод, пекарню, фабрику мороженого или по производству мягких игрушек. Дети сами пекут булочки, украшают их мастикой, идет погружение в профессию. Самая востребованная среди школьников — поездка на новосибирский завод Coca-Cola. Там детей переодевают в специальные костюмы, дают попробовать продукцию, они от всего этого в восторге", — рассказала Дарья.

Конкурс "Молодой предприниматель" проходит с 2010 года. За это время участие в нем приняли около 350 молодых предпринимателей из разных уголков Алтайского края. В 2013 и 2014 наши земляки одержали победу на всероссийском этапе конкурса в Москве. Последние два года алтайские предприниматели входят в пятерку лучших по России. В первый день конкурса традиционно проходят тренинги. Во второй — определяют победителя в каждой номинации.



Как говорят сами участники, конкурс дает реальную возможность для развития молодежного предпринимательства на Алтае. Здесь ребята обмениваются опытом, заводят полезные знакомства, получают от бизнес-тренеров новые инструменты для успешного выстраивания бизнеса и самопрезентации. Победа в конкурсе — возможность заявить о себе не только на уровне региона, а на всю страну. Ведь именно финалистам выпадет честь представить Алтайский край на всероссийском этапе конкурса.