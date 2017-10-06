Фото: ХК "Алтай"
Новым главным тренером хоккейной команды "Алтай" назначен Андрей Соловьев, который сменил на этом посту Евгения Бакланова после провального старта сезона.
Как пишет "Катунь 24", Андрей Соловьев родился 27 июля 1959 года. Начинал заниматься хоккеем в ДСО "Труд" у одного из лучших специалистов того времени — Юрия Михайловича Величкина. Затем перешел в "Мотор" в группу к Юрию Александровичу Курзеневу, и в 1976 году, впервые в истории алтайского хоккея, эта барнаульская юношеская команда вышла в финальную часть соревнований первенства СССР.
В 17 лет Андрей Соловьев уже играл в главной краевой команде — "Мотор" наряду с опытными мастерами краевого хоккея: Вячеславом Бугорским, Владимиром Шлюнько и Сергеем Неклюдовым. Наибольшую известность получил как нападающий "Торпедо". Более 10 лет – с 2006 по 2017 год – работал тренером в ДЮСШ-Хоккей имени А. Черепанова.
Комментарии
Удачи,Андрей,в заведомо бесперспективном деле((()