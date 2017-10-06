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Комментарии
А у кого жалование больше, у председателя БГД или у ректора Алтайского института культуры?
Всё правильно. В АГИКЕ она профессионал высочайшего класса, уважаемый человек, а в думе должность выборная, завтра переизбрали и на улицу.
А зачем в думе человек который работает в другом месте, тем более на такой должности? Или там зарплата настолько маленькая что нельзя взять человека который будет работать только председателем? А так получится, что она будет работать в думе по остаточному принципу.
Мышиная возня((
Любая работа должна оплачиваться, тогда она имеет смысл и за её результат можно спросить.На мой взгляд Председатель думы и "общественная работа" понятия несовместимые. Да, для дешёвого пиара осталось ещё на работу в думу ездить общественным транспортом и в драной душегрейке, поедая на ходу дешёвый пирожок, вот уж люмпены и прочие лодыри порадуются.
Отжигает тетя про общественную работу! Своим заявлением она полностью дискредитирует городскую законодательную власть, демонстрирует презрительное отношение к избирателям! Но, думается дугинукарлину ее высказывание понравится...
Молодец тетка - пример ВСЕМ депутатам - их работа, судя по имеющимся результатам, гроша ломаного не стоит!
Умница!!!!! Всем депутатам зарплату по месту основной работы и проезд за свой счет.Пусть прочувствоют как народ жмвет
Уже это первое принятое ей решение вызывает уважение.
Уже одно, что тролли набежали уважение не вызывает! Разве можно себе представить, что например Карлин, Дугин, Романенко такую чушь городить начнут, а ведь она представляет одну из ветвей власти - Законодательную! Превращая таким образом Гордуму в балаган...