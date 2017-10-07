Дети, родители которых не смогли сохранить семью, с высокой долей вероятности тоже разведутся, к такому выводу пришли ученые из Швеции. Результаты этих исследований приводит "Лента.ру".
Светила науки провели анализ шведские брачных записей. Частота разрывов оказалась самой высокой среди тех пар, родители которых тоже ранее расторгали свои браки. При этом такая особенность характерна для биологических родителей. В приемных семьях тенденция не была выявлена, а не приемных.
Кстати, психологи часто говорят, что дети нас копируют. Новое исследование говорит, что помимо социальных факторов большую роль играет и генетика.
Комментарии
При чем тут гены? Ребенок повторяет поведением своих родителей, что увидел, то и повторил.
Так же и гендерным поведением.
Где не хотят терпеть неуважение к себе, лень, наглость, измены и равнодушие супруга или супруги, там и разводятся. А где всё терпят, особенно женщины, то живут как в аду и потом до конца жизни жалеют об этом.Не разводятся в тех семьях, где взаимная любовь и взаимопонимание.