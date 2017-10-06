Фото: Amic.ru
Правительство выделило регионам около 10 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
Всего межбюджетные трансферты распределены на четыре категории: 1,4 млрд руб. — на крупные, "особо важные" для экономического развития страны проекты, 3,8 млрд руб. — на развитие и увеличение пропускной способности дорог общего пользования, 1,4 млрд руб. выделено на строительство и ремонт дорожных сооружений и 2 млрд руб. — Хабаровскому краю на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.
Кроме того, правительство выделило Росавтодору бюджетные ассигнования в размере 119 млн руб. на реализацию дорожных программ в Калининградской и Омской областях.
Отметим, что только трем сибирским регионам выделены средства. Любопытно, что Алтайскому краю не выделялись средства ни в августе этого года, ни в мае. В последний раз о трансфертах в дорожную инфраструктуру сообщалось в начале 2017 года. Тогда Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги.
Комментарии
Че, южного объезда не будет?
А Акимфий предупреждал
А как же наш великий умелец выпрашивать деньги у Москвы? сдулся? Ведь недавно хвастался, что Алтайский край всегда в первых рядах с протянутой рукой - и ему исправно подают?
Ну это вы зря - осень наступает, надоть уточку устраивать, при чем здесь богданыч!
Вот и как после этого его выбирать Президентом?
Вся Балтийская в шоке. Как теперь собаку мыть
Утопи её уже в луже.
смешно читать про эти жалкие копейки, в то время когда на крымский мост и ЧМ 2018 потратят почти триллион рублей.
Денег на дороги нет, но вы там держитесь.
6.10.2017 14:55
- гость -
А как же наш великий умелец выпрашивать деньги у Москвы?
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Отжимает деньги у горожан за квартиры, которые не строил. Человек платит ипотеку и налог одновременно. Налог за квартиру вырос у меня с 200 до 3000 рублей за 8 лет.
Жаль, конечно. Видно с деньгами в бюджете совсем плохо. Значит и пенсионерам особо ждать нечего.