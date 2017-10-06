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Авария, в которой погиб пассажир, произошла на 38-м километре трассы "Белоярск — Заринск" в пятницу, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Подчеркивается, что полицейские сразу же выехали на место ДТП для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.
На месте аварии было установлено, что 59-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ 21140, двигаясь со стороны Заринска в направлении Барнаула, не учел скорость движения, дорожные и метеоусловия, не справился с управлением и выехал на "встречку". Там он столкнулся с автомобилем Isuzu NPR-66, которым управлял 30-летний мужчина.
В результате аварии пассажир отечественного авто — 60-летняя женщина — скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Водителя легковушки госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП.
Комментарии
АМИК? А где новость про аварию автобуса с крузаком? там три трупа в крузаке и пострадавшие в автобусе
15:16 Там одна жертва(
- гостю -6.10.2017 15:48 Двое до приезда скорой (женщина и неустановленный пассажир), а третьего -говорят- до больницы не довезли, видимо водителя крузера