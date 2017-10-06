Фото: infinica.ru
Пенсионеры в РФ назвали главной проблемой бедность. Об этом в пятницу, 6 октября, пишет ТАСС со ссылкой на итоги исследования ВЦИОМ.
Уточняется, что от низких пенсий страдают 59% опрошенных. На втором месте находятся проблемы со здоровьем (45%).
Неуважительное отношение со стороны молодежи пенсионеры отмечают реже (18%), чем одиночество (25%) и осознание ненужности (24%). В целом же, по данным опроса, непризнание молодыми людьми авторитета возраста беспокоит молодых людей от 18 до 24 лет в три раза чаще (38%), чем людей старше 60 (14%).
Также 75% опрошенных уверены, что пожилым людям недостает внимания.
Опрос проводился в сентябре текущего года. В нем принимали участие 1,2 тысячи граждан РФ.
Комментарии
Ну уточнили бы, речь идет о бедности или нищите и крайней нищите. Бедность - это доход на душу населения от 15 до 20 тысяч рублей. Пишете о бедных, лучше бы написали, как выживают крайне нищие и нищие.
6.10.2017 15:18
Гость
Давай лучше беги в школу, нищита. )
6.10.2017 15:22
Гость
Не возникай! У меня пенсия более 15 тыс. + ВТ +СП + ЕДК, вывод: я нахожусь в бедности. Лучше подумай, кто находится в крайней нищите, верхогляд.
Как может быть у российских пенсионеров плохое здоровье, ниже паренек всем доказал, что медицина в РФ лучшая в мире! Ну а размер пенсии соответствует гражданской позиции пенсионеров, кто вас заставляет голосовать за воров и жуликов?! Голосуйте за Навального - он обещает минимум 25 т.р, а ежели не исполнит - другого выбирайте!
На 20 000 жить-это тоже нищета, с голоду не помрёшь, но болеть ни в коем случае! А вот у депутаторов полмиллиона это что- богатство? Ведь при ПМ=8-9 тысяч, который устанавливают они же, просто не может иметь право быть полумиллионная зарплата. Тем более, что народ всё беднеет и беднеет. То есть, налицо отвратительная работа правительства, гд, президента. Из бедности засунуть миллионы работающих и отработавших всю жизнь людей в беспросветную нищету можно только специально. А это уже вредительство и их можно считать врагами народа. Вот дальше-то что делать в нашем полицайском государстве, где с плакатом опасно выйти, если на плакате нет хвалебных слов Путину??
Надо исполнять свой гражданский долг - ходить на выборы и за ворье не голосовать! Они конечно результаты изменят, но лед точно тронется!!!
И зарплаты мизерные!
6.10.2017 15:40
- гость -
На 20 000 жить-это тоже нищета
и на 100 000 -тоже нищета, смотря как жить.
А товарищу выше с "нищитой" и 5 000 хватило бы комменты здесь писать и на бургер себе наклянчить у своего инструктора
удивительно, что при этом, 86% никак не связывают своё бедственное положение с работой руководства нашего "социального" государства
Это верно, никак не связывают - здесь подойдет известное высказывание Лаврова...
Президент России Владимир Путин объясняет текущий разрыв между богатыми и бедными в России «шоковой терапией» 90-х годов, сообщает ТАСС. По его мнению, это не связано с ошибками в экономической политике.
«Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы», — заявил президент, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Путин считает, что разрыв в доходах обусловлен «нехорошей тенденцией», вызванной «шоковой терапией» 90-х.
«Вот оттуда все началось потихонечку», — отметил президент.
Сыты й голодного не поймет. В Германии ставка на умных здоровых и законопослушных людей .Учитель врач полицейский самый высокий заработок. У нас все на оборот только вранье
опять эти проклятые 90-е виноваты
У одних все сбережения пропали на вкладах, а другие всё прихватизировали.
Всё "потихонечку"...
кто этих жуликов выбирает?! Они так выстраивают выборы, что везде проходят. Как жить на 10000р пенсии? А эти , как бы их помягче назвать, еще индексацию работающим пенсионерам убрали, как надо индексировать главный.... заявляет, что инфляция 4%, ну анегдот, цены космические, а у него инфляция низкая. Народ в этой стране - рабы, только рабы имели право на жилье и питание, а мы этого лишены
Да ладно на власть пенять то - каков народец, такова и власть (не с марса же они прилетели).
Вы конечно удивитесь, но выбирают! Разные люди, но в основном те, кто уверен, что следующие будут еще хуже. И исторически они правы. Поэтому, в отсутствии гражданского общества ворье разделяет народ и удерживает власть. Поэтому надо ходить на выборы...
Дело ещё плюс ко всему и в том, что большинство пенсионеров в нашей стране вынуждены помогать детям и внукам (то работы нет, то долги и кредиты, то учить надо платно).
Вобщем правда- нищета голимая.
А бывшие коммунисты в это время продолжают жировать на бессовестно награбленное
Зачем стране пенсионеры, когда у нее есть Вова и Дима.