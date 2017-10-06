Красноярский православный активист Дмитрий Атанаев предложил разработать региональный закон, запрещающий праздновать Хэллоуин в школах, приводятся его слова на сайте организации "Красноярский собор".
"В последние годы в школах, детских садах получило распространение празднование Хэллоуина, во время которого дети одеваются в костюмы различных монстров, нечистой силы. Корни праздника относятся к языческому культу поклонения мёртвым, а его негативное влияние на психику и поведение детей отмечают многие эксперты. Если приветствовать подобные мероприятия, можно прийти к тому, что у подрастающего поколения размоется нравственная шкала, позитивные образцы для подражания — космонавты, спортсмены и так далее, — будут заменены отрицательными", — сообщил Атанаев.
Член общественного совета при Красноярской митрополии РПЦ предложил разослать руководству образовательных учреждений края письма с призывом отказаться от проведения Хэллоуина. Кроме того, Атанаев призвал подумать о краевом законе, который бы запретил Хэллоуин в школах и детсадах.
По информации краевого Минобразования, уже три года власти рассылают по школам письма с просьбой задуматься о запрете Хэллоуина.
Комментарии
Этот хеллоуин необходимо запретить по всей России! Зачем нам этот чужой праздник, когда у нас есть Рождество и Крещение с гаданием и ряжеными, Масленица, Иван Купала.
6.10.2017 15:23
Гость
Огласите весь список, пожалуйста. Что еще запретить жизненно необходимо, и вот тогда-то наконец заживем!
Очень правильное и мудрое предложение.
Полностью поддерживаю!!!
давно пора, вообще нужно гнать эту нечисть
Давно хочу в резервацию. Отдельную, за высоким забором. Обязуюсь не заходить на территорию, где все веруют, оскорбляются, запрещают и ты ды. Хотите - запрещайте праздники, хотите - спектакли, хотите - вообще в униформе строем ходите. А ко мне за забор не лезьте. Только что-то мне подсказывает, что за забором я выживу недолго. Ибо запрещальщики сами по своим правилам жить не очень хотят, они других хотят заставить по ним жить в первую очередь, увы.
Надо вообще исключить из государственных все религиозные праздники. Кому надо - пусть празднуют, зачем остальных заставлять?
6.10.2017 16:11
- гость -
Давно хочу в резервацию. Отдельную, за высоким забором.
вот и едь в Залужнию
Красноярский православный активист Дмитрий Атанаев предложил разработать региональный закон, запрещающий праздновать Хэллоуин в школах
Целоваться в школах запретите еще. И в носу ковыряться. Страна ждет героев, а женщины рождают православных активистов.