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Украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Об этом сообщает ТАСС.
За данное решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых.
Документ зарегистрировал в Верховной раде украинский лидер Петр Порошенко. Агентство отмечает, что в нем неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", а действия России квалифицируются как "агрессия против Украины". Законопроект предоставляет право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока Украины.
Кроме этого, в закон внесена поправка, изымающая из текста ссылку на минские соглашения.
Комментарии
Да, уж. Невесело...
Начало большого конца
Хреново дело... Опять будет кровь славян проливаться из-за ничего...