Фото: amn.org.ua
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что работа в службе секса по телефону научила ее разбираться в характерах и платежеспособности мужчин. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "112 Украина".
Савченко отметила, что на работе необходимо было понять, "кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система — возможно, даже такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка, ты постоянно проверяешь информацию".
По словам депутата, она потом легко могла вычислить, кто из ее сослуживцев пользуется подобными услугами.
Она призналась, что знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. При этом это не нравилось военному руководству, добавила Савченко.
Напомним, депутат Рады уже рассказывала, что подрабатывала в службе секса по телефону в 21 год. По ее словам, она увидела объявление, где требовалась "девушка с приятным голосом и умением разговаривать на любые темы". На собеседовании Савченко прочитала эротическую сцену из бульварного романа — и ее приняли. Депутат подчеркивает, что получала "шикарную" зарплату — 100 долларов в час.
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