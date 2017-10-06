Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с пассажирским автобусом на трассе А-322 Барнаул — Рубцовск. В результате ДТП есть жертвы, пишут в пятницу, 6 октября, очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что в иномарке находились три человека. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что, предварительно, 56-летний водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Икарус", за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате аварии пострадали три человека — водитель и пассажир автобуса, а также водитель Toyota. 55-летняя пассажирка внедорожника скончалась от полученных травм на месте до приезда скорой.
Свидетели аварии отмечают, что после столкновения водителя автобуса придавило, однако его смогли вытащить очевидцы. Водитель иномарки сейчас находится в шоковом состоянии.
По предварительным данным, в ДТП мог погибнуть еще один человек. Информация уточняется.
Комментарии
Как всегда - "водитель выехал на полосу встречного движения", что же вас туда
манит-то так
он же на крузере, ему все должны уступать, Икарус должен был свалить в кювет, чтобы этот босс проехать мог.
Поставить на крузерах самоуничтожение при превышении скорости, да и на других авто. Тогда думать будут.
в данном случае главной прчиной дтп является не превышение а именно выезд на встречку
как верно замечено - на крузерах тоже 99% уверены что при появлении важного перца вся челядь должна свалить с дороги
Надеюсь икарус восстановлению не подлежит?