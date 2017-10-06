Осень 2017 года не радует барнаульцев теплом. А 6 октября в городе и вовсе выпал снег. Но горожане не расстраиваются, а согреваются кофе, чаем, едят любимые супы, пиццу и другие блюда в любимых кофейнях, барах, ресторанах.
Мы заглянули в Instagram и посмотрели, какие заведения города спасают от осенней хандры, кормят и согревают барнаульцев и гостей города.
Кофейни и чайные
Кто-то из горожан спасается от простуды и согревается при помощи кофе или чая.
Болеть надо так, чтобы тебе кофе с пирожными в кроватку приносили. Tags~ ☕️ #coffee #cafe #instacoffee #TagsForLikes #cafelife #caffeine #hot #mug #drink #coffeeaddict #coffeegram #coffeeoftheday #cotd #coffeelover #coffeelovers #coffeeholic #coffiecup #coffeelove #coffeemug #TagsForLikesApp #coffeeholic #coffeelife
Бары, рестораны быстрого питания
Еще одно место, которое пользуется спросом у барнаульцев. Особенно в послерабочее время.
как заколебал ты, ешь бургер🍔🔥 Москва ест в МЯSO 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Сибирь ест в МЯSO 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 "Авария" ест в МЯSO 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 мы уже свыклись с мыслью, что к нам приходят знаменитости, заезжая в город Б. и ничего мы не хвастаемся, подумаешь, самое мясное заведение города, ну и что, если слава о наших бургерах расходится сразу же. ну да-да, у нас очень вкусно и атмосферно, но что же теперь кричать о своём превосходстве на каждом углу? мы такого не понимаем вааааааще🤘🏻🔥 #явмяsо #явмясо #мясо #мясобарнаул #бургербарнаул #едабарнаул #вкусно #стейк #стейкбарнаул #дискотекаавария #барнаул #брн #барнаул22
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