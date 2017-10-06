Фото: katun24.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поучаствовал в торжественной церемонии открытия отрезка Чуйского тракта. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
Уточняется, что в пятницу, 6 октября, глава региона находится в рабочей поездке в Троицком и Бийском районах. В рамках поездки он принял участие в торжественной церемонии открытия движения по реконструированному отрезку трассы Р-256 "Чуйский тракт".
Канал отмечает, что в прошлом году были отремонтированы первые пять километров четырехполосной дороги. В текущем году работы продолжаются, будут реконструированы еще 10 километров. Общая протяженность участка трассы составляет 21 километр. Всего на реконструкцию будет направлено 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Все работы должны быть завершены в следующем году.
В рамках торжественной церемонии Карлин вручил награды работникам дорожной отрасли.
Подчеркивается, что интенсивность движения на трассе "Бийск — Горно-Алтайск" — 9,5 тыс. машин. В турсезон она увеличивается в несколько раз.
Комментарии
Понеслось! А давайте теперь каждый километр отремонтированной дороги торжественно открывать, с речами и ленточками! Хоть будет чем заняться! Да и жить в подыхающем регионе станет повеселее.
А что салюта и народных гуляний на три дня не будет?
напоследок видимо помелькал