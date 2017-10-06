Глава администрации Барнаула Сергей Дугин во второй день после двухнедельного отпуска провел совещание по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Сити-менеджер потребовал, чтобы ремонт дворовых территорий в столице Алтайского края закончился в срок.
Отмечается, что укладка асфальта выполнена в 61 дворе, подготовительные работы ведутся в 40 дворах.
Сергей Дугин поставил задачу максимально эффективно использовать время, оставшееся до завершения работ. Так, в ближайшие две недели нужно завершить укладку асфальта, в ноябре – устанавливать игровое оборудование и малые архитектурные формы. Получено игровое оборудование на 36 дворовых территорий, малые архитектурные формы установлены в 17 дворах.
"Подрядчики должны максимально ответственно относиться к выполнению взятых на себя обязательств. Люди ждут, когда их дворы будут отремонтированы. Выполнение программы этого года позволит рассчитывать на продолжение федерального финансирования", — сказал сити-менеджер Барнаула.
Комментарии
Автомобилисты любой двор угваздают вусмерть в первые же дни после ремонта.
Ну конечно, укладывать как раз сезон! А потом когда он испортится всё на автомобилистов свалить.
Эмильку сделали - молодцы. Оставили груды мусора, недоделанные пешеходные переходы. Отчитались, что все готово. Почему все, что делает администрация города, не может быть сделано сразу по-человечески?