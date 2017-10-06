Служба безопасности Украины предлагает принять законопроект об ограничении визитов в Россию для украинских политиков, общественных деятелей и чиновников, сообщает РИА "Новости".
В качестве наказания за посещение РФ им будет грозить уголовная ответственность с целью причинения вреда национальным интересам Украины.
СБУ предлагает вынести законопроект на общественное обсуждение. Ранее глава СБУ Василий Грицак предложил запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию.
Напомним, 6 октября в Верховной раде Украины приняли в первом чтении закон об "реинтеграции Донбасса", который должен закрепить за Россией статус страны-агрессора.
Комментарии
Они же нерабы, у них свобода, демократия, западные ценности, онижевропа.
России нужно закрепить за Украиной статус страны- шута горохового
Давно пора очистить Россиию от хохлов и азиатов.
6.10.2017 17:53
- гость -
Юноша,желаете бродить по стране в гордом одиночестве?У нас половина страны-хохлы,вторая половина после Урала-географические азиаты,а до,и особенно в Москве-выходцы из наших-же,но бывших,южных союзных республик.Кроме Вас никого и не останется.Не скучно будет в одного?)))