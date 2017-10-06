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Россиянин покорил Эльбрус в 87 лет

, ИА "Амител"
Прежнее достижение принадлежало украинцу, покорившему гору в 80 лет

Фото: alpfederation.ru

87-летний житель Нижнего Новгорода Зиновий Славинский взошел на гору Эльбрус. Мужчина побил мировой возрастной рекорд, пишет "Лента.ру" со ссылкой на посвященный горному туризму сайт Climbing.ru.

Прежнее достижение принадлежало альпинисту из Украины Владимиру Моногарову. Он покорил гору в 2006 году в 80-летнем возрасте.

Подчеркивается, что для россиянина восхождение на Эльбрус — не первый рекордный горный поход. В минувшем году он поднялся на вершину Казбека.

Во время ежедневных тренировок нижегородец по 25 раз поднимался на волжский откос, высота которого составляет порядка 40 метров. Также на протяжении последних 50 лет ради здоровья он не пользуется лифтами и питается один раз в день.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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