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Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 октября, освободил от должности новосибирского губернатора Владимира Городецкого по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Андрея Травникова, который до этого работал мэром Вологды.
"Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области", — приводится в сообщении текст указа.
Отставка Городецкого состоялась спустя сутки после того, как пресс-служба аппарата правительства сибирского региона опровергла информацию об отставке Городецкого.
Андрей Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". Прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2014 году.
До 2006 года работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь"). С 2012 по 2014 год заместитель губернатора Вологодской области, затем – первый заместитель губернатора Вологодской области. В ноябре 2016 года стал мэром города.
Комментарии
Вместо Карлина кого назначат?
пам пам пам пам пам пам пам пам пам , вот уходит Володенька, Володя не волнуется, мама сидит в зале, деньги за пластилин не сдал, Богданыч - молодец
Что плохого сделал Карлин?
А что хорошего он сделал?
Что плохого сделал Карлин?
В аппарате президента расскажут. Но жители края знают больше.
СМИ два дня назад писали, что отставки не будет. А вот и будет!
Отставка Богданыча будет в ближайшие дни. Мне так сказала одна бабка, у которой сын знает водителя мусоровоза, обслуживающего Администрацию Президента. Это и есть тот самый "источник в АП"
Тааааак! Всё ближе и ближе! Ну вроде следующая отставав должна к нам прийти.