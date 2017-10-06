Сеть супермаркетов домашней еды "Бахетле" выставили на продажу, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников компании. При этом руководство компании на запрос газеты еще не ответило.
Владельцы "Бахетле" готовы рассмотреть как продажу всей сети целиком, так и только магазинов в московском регионе, расположенных на арендных площадях. Вся сеть оценена в 10 миллиардов рублей, написано в предложении. Большая часть этой суммы – 9,35 миллиарда рублей – приходится на магазины в Татарстане.
Напомним, один из магазинов "Бахетле" функционирует в Барнауле. Но он работает по договору франшизы, и его эти трудности коснуться не должны.
Особенность формата "Бахетле" в том, что около 40% ассортимента сети составляют блюда собственного производства – салаты, горячие блюда, выпечка, кондитерские изделия с акцентом на татарскую кухню.
Комментарии
Очень жаль....
Не фиг было и открываться.