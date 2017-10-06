"Бегущий по лезвию" и снег в Алтайском крае: обзор соцсетей

"Бегущий по лезвию 2049"
Фантастический фильм "Бегущий по лезвию 2049" 5 октября вышел в российский прокат. Стоит ли идти на премьеру и что говорят о картине те, кто уже ее посмотрел? Мы собрали самые яркие отзывы.
Бегущий по лезвию 2049 — добротная фантастика с потрясающим визуальным рядом, невероятной стилистикой, эстетикой и уникальной холодной и таинственной атмосферой малодушного будущего. Все, Дени Вильнев теперь точно в мое списке любимых режиссеров. Это же надо суметь так выдержать дух классики... Не могу сказать, что я в восторге от фильма, но то, что это достойное продолжение — однозначно! Кино НЕ ДЛЯ ВСЕХ, можно даже сказать, что это фантастический детективный артхаус для эстетов. Если вы думаете, что это блокбастер и тут будет экшен — обломитесь, это другое кино... А какое такое другое я расскажу в обзоре к выходным. #бегущийполезвию #бегущийполезвию2049 #денивильнев #кинокритик #кинокритика #бунин
КАК ЖЕ МЕНЯ БОМБИТ!!!💣💣 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Делюсь впечатлениями от просмотра премьеры "Бегущий по лезвию 2049" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1. Без спойлеров, в кратце, фильм полное занудство, 😴 затянутый, визуально мрачный и депрессивный.😒 При всей моей любви к Джареду, он тут вообще не в тему.👎 Даже Гослинг не вытягивает, хотя очень хорош.😍 Все герои скучные.😟 Фильм пустой и бездушный. Если не смотрели в оригинале, то идти на продолжение не стоит. 💩 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Но, бомбит у меня друзья отнюдь не от фильма.☝️ На протяжении ВСЕГО показа какая-то бабка👵 очень громко выражалась, буквально орала на весь зал!🗣️ Её слышали все! Она сидела в первых рядах, а мы на самом последнем, и у меня закладывало уши от её ора!🤦 И знаете что? Всем было пофиг!!! Первым не выдержал Коля и через весь кинотеатр стал орать что бы она заткнулась. И да, на какое-то время она притихла. Потом всё началось заново и уже не вытерпила я, с гневным : "Эй, замолкни там!" Она послушалась. И что б Вы думали, она снова и снова орала, орала по телефону итд...к ней 2 раза подходил какой-то мужик сидящий рядом. И всё!!! Эту бабищу никто больше не затыкал! Полный зал! Что это такое? 🤷Все такие сыкуны? или терпилы? Неужели всем реально пофиг⁉️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ У меня бомбит не от этой городской сумасшедшей, у меня бомбит от татального безразличия и отсутствия уважения людей к себе и происходящему вокруг!👥 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔴Что думаете в целом по этому поводу? 🔴И кто смотрел, как Вам фильм?
Дело в том что я смотрел первый фильм и после просмотра второго получил полную картинку. Одним словом шедевр, кому не понравился первый не понравится второй фильм, поэтому тут нечего обсуждать. Бегущий по лезвию #тойхтобіжитьполезу2049 #бегущийполезвию #bladerunner #air #airyoutube #аир #эйр #планетакино #блокбастер #киев #planetakino #филлипмарвин #марвин #philipmarvin #marvin
#Бегущийполезвию #Бегущийполезвию2049 помогите мне это развидеть, чтобы еще раз увидеть!! Фильм стоит того☝️👍— Nikita Savitskiy (@Seamen1989) 5 октября 2017 г.
Кароче рецензия на #БегущийПоЛезвию. Сюжет 10/10,держит в напряжении весь фильм . Игра актеров 9/10 ,Форд и Гослинг топовые актеры ,тут без коментов. Фильм однозначно удался.— твой личный подворот (@sad_boy21) 5 октября 2017 г.
#бегущийполезвию — странная и растянутая дичь. Половина вообще ничего не поймет.— Daniil Yakovlev (@_yakovlevdaniil) 5 октября 2017 г.
Как долго я ждал качественной утопии😁🙌любителям этого жанра, фанатам первой части бегом в кино👍👍👍 #бегущийполезвию #bladerunner2049 pic.twitter.com/fXkgaviEZl— • восmочныŭ веmер (@puddinn__) 5 октября 2017 г.
Авария во Владимирской области
На станции Покров Владимирской области 6 октября столкнулись поезд и автобус. В результате аварии погибли 16 человек.
Читайте подробнее: ДТП с автобусом во Владимирской области
"Когда это закончится, люди погибают сотнями, жаль!", "Под этим опять скрывается проблема — при работе 14-16 часов водители — угроза безопасности", "Страшная трагедия, много жертв", "Просто ужас!!! Жаль людей!" - реагируют люди в соцсетях и предлагают ужесточить правила проезда на переездах.
Первый снег в Алтайском крае
6 октября в Барнауле, а также в отдельных районах Алтайского края выпал снег.
Пользователи соцсетей отмечают, что осадки выпали в Мамонтовском районе, в селе Романово, селе Костин Лог, и делятся "снежными" фото.
Фото: Алексей Порищук
Фото: Анатолий Криконюк
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