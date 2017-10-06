Фото: "Киномир"
Сеть "Киномир" сообщила об открытии нового современного кинотеатра в городе Барнауле. "Киномир-Галактика" — это восьмизальный мультиплекс, расположившийся в центре города в ТРЦ Galaxy на проспекте Строителей, 117.
Как говорится на сайте "Киномира", зрители по достоинству оценят необычный дизайн интерьера, стильный кинобар с большим выбором закусок и напитков, уютные кинозалы и широкое разнообразие фильмов на любой вкус.
Все залы кинотеатра дополнительно оборудованы комфортабельными диванчиками Love-seat, а один из залов оснащен акустической системой объемного звука Dolby Atmos, усиливающей впечатления от просмотра блокбастеров.
Известно, что восьмизальный мультиплекс будет сочетать инновационные технологии и высокое качество показа, галактический интерьер, стильный кинобар, а также большое количество фильмов и сеансов.
В начале этого года прекратил свою работу старейший в городе кинотеатр "Родина". При этом сеть "Киномир" в феврале открыла первый мультиплекс за пределами Алтайского края – в Новосибирске в ТЦ "Эдем".
"Киномир" – крупнейшая сеть кинотеатров Алтайского края, которая была основана в 2002 году. Сейчас насчитывает несколько многозальных кинотеатров, включая кинозал IMAX (в ТРЦ "Арена") с самым большим экраном за Уралом.
Комментарии
Что уж совсем в Барнауле пожрать негде? Зачем еще один кинотеатр?
а один из залов оснащен акустической системой объемного звука Dolby Atmos
стены потолки выдержат?