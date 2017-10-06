Comedy Radio Барнаул вышло на тропу войны с плохим настроением и погодой. Сегодня барнаульцы принимали участие в акции "Улыбнись, Барнаул" – они измерили специальной линейкой ширину своей улыбки. Даже в такую пасмурную погоду прохожие позитивно реагировали на акцию и с радостью демонстрировали свои широкие улыбки.
В акции "Улыбнись, Барнаул" приняли участие десятки барнаульцев, общая длина их улыбки составила 366 см.
Comedy Radio Барнаул вышло на тропу войны с плохим настроением и погодой. Сегодня барнаульцы принимали участие в акции "Улыбнись, Барнаул" – они измерили специальной линейкой ширину своей улыбки. Даже в такую пасмурную погоду прохожие позитивно реагировали на акцию и с радостью демонстрировали свои широкие улыбки.
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