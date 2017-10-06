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Объем выдачи ипотечных кредитов в текущем году превысит рекордный уровень 2014 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз АИЖК.
В сообщении подчеркивается, что прежний максимум выдачи ипотеки был равен 1 миллиону кредитов на сумму 1,77 триллиона рублей.
Объем выдачи ипотечных кредитов в августе текущего года вырос на 39% — до 174,1 миллиарда рублей. Отмечается, что в августе, который стал рекордным за всю историю рынка, было выдано 94,4 тысячи кредитов. Это на 39% больше, чем в прошлом году, и на 19% — уровня 2014 года.
Уточняется, что с января по август 2017 года было выдано свыше 600 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 1,1 триллиона рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 22% — в денежном.
В сообщении подчеркивается, что ставки по ипотеке находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 года – 10,34% на первичном рынке и 10,7% – на вторичном жилье. Ставки предложения самых крупных банков с августа текущего года начинаются от 9,5%, а в сентябре 2017 года АИЖК снизило ставку до 9%. Это ставки по кредитам, которые будут выданы в четвертом квартале года.
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