Фото: пресс-центр АГМУ
Студенты и сотрудники Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) приняли участие во Всероссийском дне ходьбы, который прошел 1 октября. Об этом пишет "АП".
На лыжной базе "Динамо" в столице Алтайского края участники преодолевали дистанции от двух до десяти километров.
По словам руководителя спортивного клуба АГМУ Виктора Эртеля, ходьба является самым доступным и безопасным видом физнагрузки. "Чтобы начать заниматься, нужно только желание", – цитирует издание его слова.
Подчеркивается, что весной текущего года организаторы Всероссийского дня ходьбы подарили вузу 100 комплектов снаряжения для занятий скандинавской ходьбой, благодаря чему в новом учебном году открыли новую секцию. Всего в АГМУ 30 секций, где занимается около 400 спортсменов.
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