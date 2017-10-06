Фото: commondreams.org
Фото посла России в Турции Андрея Карлова, которого убили 19 декабря прошлого года, использовали в компьютерной игре Batman: The Enemy Within, пишет РИА "Новости".
Речь идет о снимке, который был сделан сразу после нападения. В оригинальной фотографии рядом с телом посла стоит еще не убитый террорист. О том, что разработчики игры из компании Telltate использовали фотографию, сообщил пользователь Twitter под ником Bro Team Pill.
"То есть Telltate просто использовали изображение того убитого российского дипломата в своей игре и хахахахахахахахха", — цитирует агенство пост пользователя, который снабдил запись скриншотом из игры и оригинальной фотографией.
Также он подчеркнул, что разработчики даже не использовали своих моделей для того, чтобы изменить фото. Другой пользователь показал, как происходил процесс "превращения" фото в игровое изображение.
Подчеркивается, что снимок с дипломатом использовали в игре для изображения жертвы грабителя банка.
SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAＡＡＨＡＡＡＨＡＡＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＡ pic.twitter.com/QqhjyFQfP1— Bro Team Pill (@BroTeamPill) 5 октября 2017 г.
I CAN'T— SteeScribbles💀 (@SteeScribbles) 5 октября 2017 г.
I JUST CANSNDFJKHYRE pic.twitter.com/w2W00tHJFQ
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