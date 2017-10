Фото: commondreams.org

Фото посла России в Турции Андрея Карлова, которого убили 19 декабря прошлого года, использовали в компьютерной игре Batman: The Enemy Within, пишет РИА "Новости".

Речь идет о снимке, который был сделан сразу после нападения. В оригинальной фотографии рядом с телом посла стоит еще не убитый террорист. О том, что разработчики игры из компании Telltate использовали фотографию, сообщил пользователь Twitter под ником Bro Team Pill.

"То есть Telltate просто использовали изображение того убитого российского дипломата в своей игре и хахахахахахахахха", — цитирует агенство пост пользователя, который снабдил запись скриншотом из игры и оригинальной фотографией.

Также он подчеркнул, что разработчики даже не использовали своих моделей для того, чтобы изменить фото. Другой пользователь показал, как происходил процесс "превращения" фото в игровое изображение.

Подчеркивается, что снимок с дипломатом использовали в игре для изображения жертвы грабителя банка.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/QqhjyFQfP1