Фото: pravda-nn.ru
Дежурная на железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области не предупредила о приближающемся поезде. Такое заявление сделали пассажиры автобуса во время беседы с губернатором региона Светланой Орловой, пишут "Известия".
По словам одного из пассажиров, дежурная не давала никаких знаков. Никто не предупреждал о застрявшем на путях автобусе. "Она вышла из помещения только после того, как поезд протаранил автобус", — цитирует газета слова очевидца.
Напомним, по данным следователей, жертвами столкновения стали 19 человек. ДТП произошло ночью в пятницу, 6 октября, на железнодорожном переезде близ станции Покров. В РЖД сообщали, что машинист пытался остановить состав, но ему не хватило расстояния.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Среди основных версий в СК называют нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также нарушение водителем автобуса ПДД при переезде путей.
Комментарии
Почитайте лучше профессиональные форумы. Там обсуждаем вовсю. Хотя непонятного много.