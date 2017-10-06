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Российский военный вертолет Ми-28 экстренно сел в Сирии в связи с неисправностью. Экипаж в результате инцидента не пострадал, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Уточняется, что ЧП произошло в провинции Хама. Воздушное судно сопровождало другой вертолет, Ми-8, с военными российского Центра примирения враждующих сторон. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром.
Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было", — подчеркивается в сообщении.
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