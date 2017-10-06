Ледовый каток "Динамо" открыли 6 октября в ТРЦ GALAXY. Располагается он на третьем этаже.
Организаторы сообщают, что помимо положительных эмоций гостей "ждёт холодный лёд и горячий кофе".
Каток работает с 17:00 часов 6 октября.
Стоимость для детей в будние дни до 18 часов 200 рублей в час, для взрослых — 250 рублей в час. После 18-00 на 50 рублей дороже. Со своими коньками будет дешевле.
Отметим, площадь ледового катка составит 800 квадратных метров.
Также сегодня стало известно, что в ТРЦ GALAXY заработал новый кинотеатр.
Комментарии