Как провести выходные, куда сходить, чтобы узнать что-то новое и отвлечься от суеты? Не можете найти ответы на эти вопросы — читайте наш традиционный гид.
В 14:00 музей "Мир камня" (Ползунова, 39) подведет итоги туристического сезона. Пришедшие узнают, какие находки были сделаны на месторождениях Алтайского края этим летом, и послушают лекцию о самих экспонатах. Вход на мероприятие совершенно бесплатный.
Если вы поклонник театра, то субботним вечером отправляйтесь в МТА, здесь в 17:00 можно будет посмотреть трагикомедию "Обыкновенное чудо", режиссером которой стал известный артист Иван Стебунов. Или сходите в музкомедию, где в это же время начнется рок-мюзикл "Соб@ки".
Концертный зал "Сибирь" с 6 по 8 октября представляет программу "Виктор Цой – 55!", посвященную юбилею известного рок-музыканта. Концерт должен быть довольно интересным, так как участие в нем примут Лев Шапиро, Владимир Кислов, оркестр "Сибирь" другие исполнители. Начало в 18:00
Детей в субботу можно сводить на спектакль "Волшебное кольцо", показ которого начнется в 11:0 в театре кукол "Сказка" (Ленина, 19).
В парке Центрального района пройдет фестиваль "Осенины", начало в 12:00, вход свободный. Гости смогут посмотреть на выступление казаков и дефиле в костюмах, принять участие в конкурсе поделок из овощей и различных мастер-классах, а также побывать на выставке украшений и ярмарке саженцев. Мероприятие посвящено празднику урожая и осеннему равноденствию.
Вечером в 17:30 в театре драмы состоится показ жестокого романса "Без вины виноватые", а в баре "Эльбрус" (Социалистический, 59) в 19:00 соберутся санкт-петербургские поэты Антон Володин и Рома Гонза, а также местные авторы Артем Красилов и Михаил Максимов. Все вместе они презентуют особую программу, которая получила название "Вольность".
Как пишут организаторы, вас ждут лучшие тексты авторов двух городов, игра на поэтическом контрасте, байки из литературной жизни Петербурга и реальные истории путешествий по России. На вечере поэты представят свои книги и разыграют настоящее стихотворное противостояние севера, юга и запада.
Для детей 8 октября в музкомедии в 11:00 покажут сказку "Двенадцать месяцев", а в 12:00 уже в МТА можно будет увидеть спектакль "Муми-тролль и шляпа волшебника".
Основная кинопремьера этой недели – фантастический триллер "Бегущий по лезвию 2049". По сюжету, офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Комментарии
пойду в субботу в 15ч на площадь к ДК поселка Южный посмотрю на молодежь которая соберется поддержать будущие перемены в стране и надежда увидеть эти перемены вернет меня к жизни