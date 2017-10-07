Суббота, 7 Октябрь, 11:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,76
€ 67,53
Brent
$ 51,5
8°
Обь
178см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 7 и 8 октября?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Нестандартный поэтический вечер, осенний фестиваль, масштабный концерт, посвященный памяти Цоя, и другие развлечения выходных

Как провести выходные, куда сходить, чтобы узнать что-то новое и отвлечься от суеты? Не можете найти ответы на эти вопросы — читайте наш традиционный гид.

В 14:00 музей "Мир камня" (Ползунова, 39) подведет итоги туристического сезона. Пришедшие узнают, какие находки были сделаны на месторождениях Алтайского края этим летом, и послушают лекцию о самих экспонатах. Вход на мероприятие совершенно бесплатный.

Если вы поклонник театра, то субботним вечером отправляйтесь в МТА, здесь в 17:00 можно будет посмотреть трагикомедию "Обыкновенное чудо", режиссером которой стал известный артист Иван Стебунов. Или сходите в музкомедию, где в это же время начнется рок-мюзикл "Соб@ки".

Концертный зал "Сибирь" с 6 по 8 октября представляет программу "Виктор Цой – 55!", посвященную юбилею известного рок-музыканта. Концерт должен быть довольно интересным, так как участие в нем примут Лев Шапиро, Владимир Кислов, оркестр "Сибирь" другие исполнители. Начало в 18:00

Детей в субботу можно сводить на спектакль "Волшебное кольцо", показ которого начнется в 11:0 в театре кукол "Сказка" (Ленина, 19).

В парке Центрального района пройдет фестиваль "Осенины", начало в 12:00, вход свободный. Гости смогут посмотреть на выступление казаков и дефиле в костюмах, принять участие в конкурсе поделок из овощей и различных мастер-классах, а также побывать на выставке украшений и ярмарке саженцев. Мероприятие посвящено празднику урожая и осеннему равноденствию.

Вечером в 17:30 в театре драмы состоится показ жестокого романса "Без вины виноватые", а в баре "Эльбрус" (Социалистический, 59) в 19:00 соберутся санкт-петербургские поэты Антон Володин и Рома Гонза, а также местные авторы Артем Красилов и Михаил Максимов. Все вместе они презентуют особую программу, которая получила название "Вольность". 

Как пишут организаторы, вас ждут лучшие тексты авторов двух городов, игра на поэтическом контрасте, байки из литературной жизни Петербурга и реальные истории путешествий по России. На вечере поэты представят свои книги и разыграют настоящее стихотворное противостояние севера, юга и запада. 

Для детей 8 октября  в музкомедии в 11:00 покажут сказку "Двенадцать месяцев", а в 12:00 уже в МТА можно будет увидеть спектакль "Муми-тролль и шляпа волшебника".

Основная кинопремьера этой недели – фантастический триллер "Бегущий по лезвию 2049". По сюжету, офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.10.2017 11:03
гость

пойду в субботу в 15ч на площадь к ДК поселка Южный посмотрю на молодежь которая соберется поддержать будущие перемены в стране и надежда увидеть эти перемены вернет меня к жизни

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:05
Житель Новосибирска задушил мать, а тело выбросил в мусорный контейнер 0
10:38
Водители предупреждают о плохой видимости на трассе Барнаул-Новосибирск 0
10:01
Сугробы в 30 сантиметров намело в алтайском селе 2
09:31
Тест. Хорошо ли вы знаете своего президента? 22
09:01
Видео, снятое после ДТП под Владимиром, появилось в сети 0
08:46
Очевидцы: автомобиль слетел с моста на проспекте Калинина в Барнауле 9
08:18
Больше получаса тушили полыхающие садовые домики в Алтайском крае 0
07:54
Это призвание: победитель конкурса "Учитель года" о том, как меняется школа 2
07:34
Такого, как Путин. Какие песни посвящали президенту страны? 19
07:13
Ученые выяснили главную причину разводов и несчастных браков 2
06:58
Как Путин отмечает дни рождения и какие подарки ему дарят 12
06:43
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 7 и 8 октября? 1
06:26
Как живые: женская красота в скульптурах китаянки Лу Ли Ронг 4
06:11
Пора переобуваться. Какая погода ждет жителей Алтайского края 7 и 8 октября 0
06:05
65 нюансов Путина. Известные и не очень факты о президенте к его юбилею 17
03:26
Госдума создает сайт для бесплатной юрпомощи незащищенным слоям населения 0
02:01
Кличко желает вернуться на ринг и отомстить за брата 0
01:01
Сталина застрелили в Мексике 0
00:15
Житель Пензы захватил в сауне трех женщин 4
23:56
Евросоюз подсчитал потерянные от антироссийских санкций миллиарды 0
23:07
Названа вероятная причина третьей мировой войны 3
22:47
Мать пыталась вырвать 5-летней дочери язык из-за пачки маргарина 5
22:21
Facebook исключил упоминание о России из доклада о влиянии на выборы в США 0
21:41
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье 0
21:28
Депутатам Госдумы повысят зарплаты, чтобы покрыть потери из-за инфляции 19
21:11
Ветеран ВОВ умер в гнилом доме, так и не дождавшись обещанной квартиры 6
20:42
Министр культуры Мединский госпитализирован: главред "Эха Москвы" 3
20:21
Прокуратура проверит учительницу, расплакавшуюся из-за "скромного" подарка 11
19:46
Российский военный вертолет совершил экстренную посадку в Сирии 0
19:36
"Бегущий по лезвию" и снег в Алтайском крае: обзор соцсетей 0
19:29
Самое главное коротко: грядущие морозы и новый глава барнаульской думы
Рассказываем о самом главном за 6 октября 2017 года
19:14
Пассажиры попавшего в ДТП автобуса заявили, что их не предупредили о поезде 2
19:07
Ледовый каток открыли в ТРЦ GALAXY в Барнауле 0
18:52
Снимок убитого российского посла Карлова использовали в игре про Бэтмена 0
18:38
Студенты АГМУ приняли участие во всероссийской спортивной акции 0
18:21
Выдача ипотеки в России побьет рекорд 2014 года 0
18:08
"Киномир" сообщил об открытии восьмизального кинотеатра в ТРЦ "Галактика" 3
17:59
Акция "Улыбнись, Барнаул" от Comedy Radio прошла в Барнауле 0
17:53
Россиянин покорил Эльбрус в 87 лет 0
17:37
Служба безопасности предлагает сажать чиновников в тюрьму за визиты в РФ 4
17:34
Сеть супермаркетов домашней еды "Бахетле" выставили на продажу 6
17:21
Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Городецкого 10
17:17
Новые лица: как прошла первая сессия Барнаульской гордумы седьмого созыва 0
17:06
Сергей Дугин потребовал отремонтировать все дворы в Барнауле в срок 7
16:51
Александр Карлин принял участие в открытии участка Чуйского тракта 4
16:36
Не хандри и не замерзай: где барнаульцы спасаются от осенних холодов 0
16:23
Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 0
16:17
Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск 6
16:09
Закон о реинтеграции Донбасса: почему из-за него подрались депутаты Рады 0
15:59
Около 500 домов в Барнауле остались без газа из-за аварии 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.