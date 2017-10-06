Прокуратура проведет проверку после публикаций в СМИ сообщений о классном руководителе из краснодарской школы, которая отказалась от подарка учеников, посчитав его слишком скромным, сообщает "Блокнот Краснодар".
Проверка проводится в отношении самой учительницы, а также учебного заведения.
36-летняя учитель начальных классов Елена Сергеевна в День учителя отвергла букет и конверт с деньгами, заявив, что рассчитывала на нечто большее, а также рассказала, кому и в какой сумме необходимо преподносить презенты. По мнению педагога, сумма была слишком скромной для подарка от всего класса. Женщина отказалась принять конверт с букетом и расплакалась, отметив, что такого подарка она не заслуживает.
Как сообщается, учительница заявила, что надо было положить в конверт по две тысячи рублей.
Это возмутило родительский комитет, который и обнародовал информацию. "Мы все возмущены скандальной ситуацией, которая произошла в нашей школе в День учителя. Дети пошли в первый класс, это их первый опыт поздравить педагога и тут такое", — сообщила мама одного из учеников.
Отмечается, что учительница уже уволилась.
Ситуацию прокомментировал директор департамента образования администрации Краснодара Алексей Некрасов: "Соблюдение профессиональной этики, а тем более в педагогической среде, - обязательное условие для здоровой атмосферы в образовательных учреждениях. Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился. Мы установили и школу, где это произошло, и педагога. Она подтвердила, что ситуация имела место. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций. Педагог — это особая профессия и соблюдение этики в ней — неукоснительное требование".
Комментарии
ну?
Девушка, очевидно знает расклад и это была ее естественная реакция. Ну и деньги она не взяла - в чем проблема!
Чего хотеть от учителя при капитализме ? ведь обучение - это словами нынешних властителей, это всего лишь УСЛУГА.
А могли ведь все и переврать, такое часто случается.
О, учителя они такие все ... коррумпированные, вспомнил))
Тянут деньги с учеников и родителей, начиная с первого класса и до универа.
Ненасытные...