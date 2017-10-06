Telegram-канал главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова сообщил о госпитализации министра культуры Владимира Мединского. Запись появилась в 15.59 мск.
Каких-либо подробностей Венедиктов не приводит. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сообщений о взломе аккаунтов Венедиктова также не поступало.
В официальном твиттере Мединского сообщения продолжают публиковаться.
Совещание по строительству Новой сцены Театра Европы. Задача — завершить стройку в 2018— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) October 6, 2017
https://t.co/UHpi2MKKWC # pic.twitter.com/cpCHJzaLO8
Ранее Мединский отреагировал на слухи о возможности своей отставки в связи с рекомендацией экспертного совета Высшей аттестационной комиссии лишить его степени доктора наук. "Я не в курсе. У меня много работы", — сказал министр.
На 20 октября намечено заседание президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Оно может утвердить решение экспертного совета ВАК по истории, рекомендовавшего лишить Мединского ученой степени доктора наук.
Комментарии
Нормальный ход. А сколько чиновников еще "сляжет в госпиталь" если у них решат, хотя бы проверить, реальность их званий (кандитат, доктор...)!!!