В подмосковной деревне Исаково ушел из жизни 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ручкин, так и не дождавшись переезда в новую квартиру, сообщают "Вести".
Последние годы ветеран провел в борьбе за выживание в гнилой лачуге, в которой из коммунальных удобств — лишь выгребной туалет во дворе. Чиновники не хотели признавать жилье аварийным.
Теперь в этом ветхом доме осталась парализованная жена фронтовика. Остается только гадать, получит ли она жилье и как начнут теперь суетиться местные властьимущие.
"За неделю до того, как попасть в больницу, он говорил: вот, я и в квартире не успел пожить, так мне и не дали", — рассказывает дочь Владимира Екатерина Волкова.
С 2005 года Владимир Михайлович добивался улучшения жилищных условий. "Мы сидели в очередях, независимо от того, что он участник Великой Отечественной войны, мы ездили в Солнечногорск с ним, не в одну инстанцию. Ему было тяжело, ему было трудно, он ходил с палочкой, но он ездил, он ждал — он очень ждал", — рассказала родственница Любовь Папикян.
Местные чиновники требовали, чтобы ветеран заплатил 30 тысяч рублей за экспертизу аварийности дома.
Родственникам умершего ветерана никто даже не позвонил и не предложил помощь в организации похорон. Возможно, все чиновники заняты на организации праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, которые с большим патриотизмом пройдут в 2018 году.
Комментарии
Ветераны ВОВ воевали не за эту страну, а за ту ,что потом у них украли.
Вот так вот как-то. Зато усиление вертикали власти!!! Браво ВВП!!!!!!!!!!! Прекраснейший пиар-ход перед выборами Путина!!!
Соболезнования родным ВЛАДИМИРА РУЧКИНА. ЧЕСТЬ, СЛАВА и ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУ ЧЕЛОВЕКУ, СРАЖАВШЕМУСЯ ЗА РОДИНУ, которая подложила ему СВИНЬЮ, ХУЖЕ фашистов, с которыми ВЛАДИМИР СРАЖАЛСЯ!!!
Дальше нет слов...
Ну зато зарплаты себе поднимут