Депутатам Госдумы, а также членам Совета Федерации и судьям увеличат зарплаты. Это произойдет за счет индексации на 4% с учетом прогнозируемой инфляции, сообщает Дождь.
На зарплату депутатам и их помощникам в 2018 году выделят 5,3 млрд рублей. (в 2017 году — 4,8 млрд рублей), на зарплату сенаторов и их помощников — 2,1 млрд (1,9 млрд). Это следует из проекта федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму 29 сентября.
Как объяснили телеканалу в аппарате Госдумы и подтвердили в Минфине, это связано с индексацией на 4% из-за инфляции.
Отмечается, что для депутатов и сенаторов это будет первая индексация с 2014 года.
В 2016 году зарплата депутата Госдумы, согласно смете нижней палаты парламента, составляла 383,9 тысячи рублей. Как заявила депутат Госдумы от коммунистов Вера Ганзя, сейчас зарплата депутата составляет около 360 тысяч рублей.
Комментарии
На молочко и хлебушек не хватает!
Ворье, Жулье и ВРАГИ НАРОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТОБ ЗАГНУЛИСЬ, МРАЗИ, от НЕСВАРЕНИЯ ЖЕЛУДКА, ТВАРИ ПОЗОРНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А врачам за последние минимум 6 лет (по личному опыту, с начала работы) Ни разу оклад не повысили!!!!
Ни с учётом доллара, ни с учётом инфляции!!!
Ну логично ! Вот прибавили же пенсионерам по 300р , пора и о себе.
ЗА ЧТО?! Их эффективность стремится к нулю, народу жрать не на что скоро купить будет. Они виноваты прямо в том, что в стране зреет ситуация: верхи не могут, низы не хотят. И это страшно!
Не стоит забывать, что после такой жирно-масленной недолгой отсидки в дурдуме, они еще пожизненно пенсию получать будут неприличную. А она тоже из кармана остального населения. Не лучше ли эти деньги направить на образование нормальной части ГРАЖДАН, т.е людей, имеющих (на бумаге в основном) право. Я уже молчу про профессиональный уровень этих небожителей, какое у них образование, как часто повышение квалификации проходят?
Приравнять депутатскую зп к средней по стране, а это что-то около 200-350 зеленью. Пусть почувствуют себя людьми, а не Илитой.
Разогнать нафиг, всю госдуру... А дерьпутатов на лесоповалы, азы зарабатывания денег постигать... Дармоеды ...