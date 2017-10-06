Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

Жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса в Коломенском районе Подмосковья стали шесть человек, сообщает РИА Новости.
По данным пресс-службы областного управления МВД, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 39 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают представители правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Известно, что рейсовый автобус MAN, направлявшийся в Москву из Озер, перевернулся возле населенного пункта Лукерьино.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за непогоды.
Ранее сообщалось о том, что не менее 16 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда на станции Покров Владимирской области.
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