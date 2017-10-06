Facebook исключил упоминание о России из 13-страничного доклада об использовании политической рекламы в социальной сети для влияния на исход выборов президента в США, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, при работе над докладом в компании возникли споры о том, какой объем информации о попытках Москвы повлиять на мнение американцев можно включить в документ.
Ряд сотрудников Facebook заявил, что предположения об участии россиян слишком гипотетические для того, чтобы можно было возложить на них за это ответственность. В связи с этим было решено сократить документ на несколько страниц и полностью убрать из него упоминание о России.
Дирекция Facebook в докладе признает, что площадка служит "полем битвы" для властей ряда государств, которые пытаются манипулировать общественным мнением за рубежом. В отчете приводятся примеры того, как ложные сведения распространяются через социальные сети, а также говорится о способах противодействия таким "информационным операциям".
Ранее президент США Дональд Трамп не поверил в слухи о покупке Россией политической рекламы в Facebook с целью оказания влияния на итоги выборов президента США, назвав их "мистификацией".
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