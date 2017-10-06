Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) в своем докладе назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать крупный конфликт, в частности третью мировую войну, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание Motherboard.
Как говорится в исследовании, гиперзвуковые ракеты способны перемещаться со скоростью более пяти тысяч километров в час, в результате чего имеющиеся системы ПРО не смогут вовремя среагировать на них.
Над гиперзвуковым оружием работают в США, Китае и России, технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии.
RAND Corporation предлагает первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В центре полагают, что технология может распространиться менее чем за 10 лет.
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