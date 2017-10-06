Правоохранительные органы в Воронежской области разбираются в обстоятельствах жестокого избиения пятилетней девочки собственной матерью, сообщает LIFE.
Как пишут местные СМИ, девочка поступила в больницу с многочисленными ссадинами, сотрясением мозга, переломом носа и гематомами на языке. Вскоре стало известно, что травмы ребенку нанесла собственная мать.
По предварительной информации, девочка была голодна и решила съесть то, что нашла в холодильнике — пачку маргарина. Это вызвало у матери ярость. Женщина накинулась на ребенка и, попутно избивая дочь, попыталась в буквальном смысле вырвать ей язык.
Сейчас в ситуации разбираются полицейские, инспекторы ПДН и органы опеки.
Ситуация усугубляется тем, что в семье воспитываются еще двое детей (полутора и трех лет).
Примечательно, что и сама мать вновь находится в положении.
Комментарии
Специально печатают такие вещи, чтобы протащить ювеналку в Россию. Где они такие случаи только выискивают. Видимо хорошо за это платят.