Введение санкций в отношении России обошлось странам Евросоюза более чем в 30 миллиардов евро с 2014 года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на доклад Австрийского института экономических исследований.
В этот период объемы экспорта из европейских стран в Россию из-за торговых санкций сокращались в среднем на 10,7% в год, что составляет примерно 30 миллиардов евро. Помимо ограничительных мер, на показатели экспорта в РФ в 2014-2016 годов также сказалось снижение цен на нефть и ослабление рубля.
Особенно сильно пострадали Кипр, экспорт которого упал на 35%, Греция (на 23%) и Хорватия (21%).
В целом за эти годы европейский экспорт в Россию уменьшался на 15,7% в год. В итоге Россия перестала быть четвертым по величине торговым партнером ЕС и переместилась на пятое место (после США, Швейцарии, КНР и Турции).
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