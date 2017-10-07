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Житель Пензы захватил в сауне трех женщин

, ИА "Амител"
Обошлось без пострадавших

Фото: sovranahotel.it

Сотрудники МВД и Росгвардия провели в Пензе спецоперацию по освобождению трех заложниц, которых мужчина удерживал в сауне, сообщается на сайте УМВД по Пензенской области.

Обошлось без пострадавших. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Полиция устанавливает детали произошедшего.

Как сообщают местные СМИ, мужчина 1985 года рождения, вооруженный охотничьим ружьем, захватил заложников в торговом центре "Муравейник". Для проведения спецоперации в центре Пензы выставили оцепление. Были ограничены проезд машин и движение пешеходов по близлежащим улицам. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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