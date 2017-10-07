Мэр Киева Виталий Коичко заявил о своем намерении вернуться на ринг, чтобы встретиться с Энтони Джошуа — обидчиком своего младшего брата Владимира, сообщает "Спорт-Экспресс".
В апреле Джошуа победил Владимира Кличко, после чего младший из братьев решил завершить свою карьеру профессионального боксера.
"Бой против Джошуа — моя мечта. Я чувствую, что смогу провести его лучше брата, я должен сражаться с Джошуа и вернуть в семью чемпионский пояс. Я очень скучаю по боксу, он будет в моем сердце всю жизнь. Я в свое время проиграл Крису Берду. Владимир вернулся и уничтожил Криса Берда. Потом Владимир проиграл Корри Сандерсу, я нокаутировал Корри Сандерса в следующем бою", — вспоминает былое Виталий Кличко.
Виталий завершил карьеру профессионального боксера в 2012 году, после чего занялся политикой и в 2014 году стал мэром Киева.
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