По инициативе депутата Госдумы Ризвана Курбанова будет создан специальный интернет-портал для бесплатной юридической помощи социально-незащищенным слоям населения, пишет "Парламентская газета".
Под незащищенными слоями подразумеваются пенсионеры, многодетные и другие. Данная инициатива возникла в связи поступлением в адрес Госдумы многочисленных обращений с просьбами о юридических консультациях.
"Количество поступающих обращений постоянно растет, также расширился круг людей, желающих работать с нами в одной команде, готовых давать бесплатные консультации нуждающимся категориям граждан", — пояснил Курбанов.
В работе портала примут участие опытные адвокаты, практикующие юристы, выпускники и старшекурсники юридических факультетов вузов.
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