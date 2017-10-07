Автомобиль Kia слетел с моста в ночь на субботу, 7 октября, на проспекте Калинина в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как уточняют свидетели происшествия, машина снесла ограждение. Ночью на дорогах был гололед. По не официальной информации, люди, находившиеся в машине живы.
На момент публикации новости официальной информации по данному ДТП нет.
Отметим, что это уже не первый случай, когда с этого моста падают машины.
Комментарии
Какого моста
А где на Калинина мост?
Мост от Кулагина в центр, в машине был только водитель и тот пьяный
Там только пьяным можно свалиться.
При Советах там сроду не падали, а за последний год уже двое
Очевидно при советах интернета не было
При советах машины не продавали кому попало, просто потому что у него есть на это деньги
11:12
На партсобраниях решали кому можно...
При советах и машин у населения не было.