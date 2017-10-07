В сети появилось видео, которое было снято после того, пассажирский поезд протаранил на станции Покров под Владимиром автобус с гражданами Узбекистана. Видео снималось из кабины локомотива, сообщает "Российская газета".
Локомотив, из которого ведется съемка, движется на минимальной скорости — о необходимости соблюдать осторожность бригаду неоднократно предупреждает дежурная по станции. Машинист и его помощник комментируют увиденное. "Люди валяются!",- говорит один из них. Затем добавляет: "Значит все-таки с людьми было".
Страшная авария произошла ночью на железнодорожном переезде у станции Покров пассажирский поезд протаранил заглохший на путях автобус с гражданами Узбекистана. На месте погибли 15 человек. В больнице умер ехавший в автобусе ребенок. Три человека находятся в больнице. МЧС открыло "горячую линию" для родственников пострадавших.
Как пишет РИА "Новости", машинист поезда старался избежать аварии и применил экстренное торможение. В результате тормозной путь составил около 746 метров.
Также издание пишет, что у следствия несколько версий причины аварии. Среди них нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и нарушение со стороны водителя автобуса. Трагедия могла произойти и из-за технической неисправности автобуса. Известно также, что автобус ехал из Казахстана.
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