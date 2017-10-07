Министерство здравоохранения России разработало форму справки о смене пола, которая нужна для предоставления в ЗАГС. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как уточняет издание, справку будут выдавать специализированные медицинские учреждения. В настоящий момент проект приказа об утверждении формы находится на стадии общественного обсуждения. Само же обсуждение продлится до 19 октября.
Известно, что справка будет выдаваться медицинскими организациями и другими организациями, имеющими соответствующую лицензию.
При этом, чтобы установить половую переориентацию нужно будет пройти комиссию, в которую будут входить врач-психиатр, сексолог и медицинский психолог. Россиянину, чтобы получить такую справку нужны будут паспорт и направление от врача-психиатра. Врачебная комиссия должна принять решение о выдаче в течение 30 дней.
Комментарии
Смена пола теперь называется "оздоровительное плавание в бассейне".
Бассейн с переориентацией.