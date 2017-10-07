Полицейские в Нью-Йорке задержали 17-летнего парня, который угрожал устроить стрельбу в школе изобразительных и сценических искусств имени Фиорелло Ла Гуардиа, в которой он учится. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как пишет издание, своими планами о расстреле подросток поделился в Instagram. Юношу задержали прямо на пороге учебного заведения. После этого правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого, однако оружия в ней так и не нашли.
Отметим, что упомянутое учебное заведение является весьма престижной школой. В разное время ее окончили такие звезды, как Аль Пачино, Дженнифер Энистон, Лайза Минелли и Ники Минаж.
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