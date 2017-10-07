Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП, произошедшем рано утром в субботу, 7 октября. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на "Вечерний Бишкек".
Авария произошла в 7:30 утра (4:30 по мск) на дороге Бишкек-Кара-Балта. Чиновник ехал в город Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам. Выборы должны пройти в Киргизии 15 октября.
Машина, в которой находился Темир Джумакадыров врезалась в КАМАЗ с прицепом. Автомобильная авария также унесла жизни помощника вице-премьера и его водителя.
Комментарии
Разумеется виноват водитель камаза?
7.10.2017 13:12
- гость -
Разумеется виноват водитель камаза?
Виноват КАМАЗ. Нужно запретить КАМАЗы!
Рука ЦРУ?
Все,на что у вас хватает ума- удалить не угодные комменты)))
Типа про Евдокимова?