Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" не будут запрещать к прокату в кинотеатрах Крыма. Об этом пишет "ТАСС".
По словам Новосельской, запрета быть не может. Министр отметила, что для этого нет оснований. Также министр подчеркнула, что частные кинотеатры сами решают какие картины включать в свой репертуар.
Также Новосельская добавила, что единственный документ, который регулирует правоотношения в этом вопросе, — это федеральное прокатное удостоверение. При этом фильм "Матильда" имеет удостоверение в Министерстве культуры.
Министр рассказала,что в Крыму прошел предпремьерный показ ленты. На нем присутствовали сама министр, а также представители комитета по культуре Госсовета Крыма, депутаты регионального парламента и общественной палаты и представители духовенства и дома Романовых.
Комментарии
Достали
Теперь из принципа не буду смотреть. Оно до просмотра уже надоело.