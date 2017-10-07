Водитель Kia Sportage пострадал при падении автомобиля с моста в ночь на субботу, 7 октября, в Барнауле. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".
"В результате ДТП водителя автомобиля госпитализировали с травмами. На движение поездов происшествие не повлияло",- сказано в сообщении ведомства.
Ранее ИА "Амител" , сообщало, что инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Калинина. Машина снесла ограждение и рухнула вниз.
Комментарии
А в чем подробности???? Тупой повтор утренней новости!!!
Третий раз еще напишите про это.