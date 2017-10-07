Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом пишет РИА "Новости".
Белорусский лидер высоко оценил главы российского государства в развитие белорусско-российских отношений.
"Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем. Сегодня достижения союзного строительства очевидны", — сказано в телеграмме.
Напомним, Владимир Путин в субботу, 7 октября, отмечает 65-летие.
Комментарии
по заявкам радиослушателей прошу поздравить нацЛидера в днюхой и включить песню Музыка и слова Ю. Шевчука (Юры музыканта) : "Последняя осень"
А кроме Лукашенко, что никто не поздравил?
Конституция 1993 года, принятая в самые мрачные дни политического казино 90-х, узаконила варварское, опасное расслоение общества, благословила межнациональную рознь и упразднила веру в прогресс. Как будто правоведы руководствовались Пушкиным, вывернув его наизнанку: «Он скажет: презирай народ, Глуши природы голос нежный, Он скажет: просвещенья плод – Разврат и некий дух мятежный!» Основной закон 1977 года стал памятником упущенным возможностям. Но возможности были великие. И мы должны сохранить о них благодарную память. На будущее пригодится. Надеюсь, что не только для ностальгии.