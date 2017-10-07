Свет отключили днем в субботу, 7 октября, на фуд-корте в ТРЦ "Галактика" в Барнауле, сообщает корреспондент ИА "Амител" с места событий.
"Свет погас на фуд-корте. Посетители катка продолжают кататься там даже в темноте",- передает журналист.
Отметим, что это первый день работы катка. Площадь катка 800 квадратных метров. Кататься на катке можно как на своих коньках, так и на взятых здесь же в аренду.
Комментарии
Бггг
Они там монтаж кого попало нанимали, лишь бы в срок сдать.
Пусть радуются, что пока только свет отключили, а не каток с третьего на первый этаж рухнул. Этим "фигуристам" пока повезло.
Там же вроде ужас всё как надёжно,?
Свет просто экономят,днем и на парковки АШАНА не было света.